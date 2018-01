Aplicativos levam curiosidades e notícias aos telefones móveis Outra forma bem legal de se manter informado pelo celular sobre a Olimpíada é instalar aplicativos (pequenos programas) no telefone, a maioria gratuita e em inglês. Eles trazem as notícias sobre as competições e calendários com data e horário dos jogos. Outros ainda servem para divertir e passar o tempo, como um programa que ensina palavras e frases básicas em mandarim (língua oficial da China). Já os games para celular colocam você no comando dos atletas. Há duas formas de instalar os softwares. A mais fácil e barata é baixar o aplicativo para o computador e depois transferi-lo para o celular conectando o telefone no PC com um cabo USB. O outro jeito é entrar no site do programa pelo telefone e depois fazer o download direto para o celular. Só que isso consome tráfego de dados, que não é barato. Nem todos os celulares são compatíveis com os programas. Portanto certifique-se de que seu telefone é compatível com o formato Java (J2ME), tipo de arquivo mais usado para os aplicativos móveis. Se o seu telefone for daqueles modelos mais novos com um milhão de recursos, é quase certeza que ele rodará os programas. Um dos aplicativos mais interessantes é o Plusmo (www.plusmo.com). Depois de baixar o programa, é possível escolher diversos canais e ferramentas (widgets) que você deseja utilizar. Um desses canais é o da Olimpíada de Pequim, que traz notícias atualizadas pela internet da competição. Outro aplicativo é o Beijing Olympics (http://tinyurl.com/BeijingOlympics). Ele redireciona para um site móvel com notícias de acordo com o esporte olímpico, agenda das competições e o quadro de medalhas. Bem simples, mas funciona. Quem só quer ter o calendário dos jogos à mão, o ideal é baixar o aplicativo "2008 Olympic Games Schedule" www.gamedreams.cn/schedule.html). Ele é prático, porém, só funciona em celulares Nokia com o sistema operacional Symbian S60. Outros programinhas de utilidades são o Beijing 2008 (http://tinyurl.com/5la24w), que ensina algumas palavras em chinês, e o China Mobile Guide (http://tinyurl.com/chinamobileguide), que é quase um guia turístico completo da China, com textos sobre a história, cidades e províncias do país, sobre a cultura chinesa, os costumes, a moeda, mapas e até indicações de hotéis e lugares para fazer compras. GAMES Para se divertir, existem dois games para celular oficiais da Olimpíada, o Sonic at the Olympics, em que você comanda o famoso personagem da Sega nas competições, e o Beijing 2008, com desafios de atletismo e natação e tênis de mesa. Os games não são gratuitos e podem ser baixados nos portais wap das operadoras. Você também pode jogar a versão demo na seção Mobile do site www.olympicvideogames.com.