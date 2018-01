Aplicativos para celular são nova aposta da Apple No início da semana passada, a Apple anunciou as novas características que o iPhone ganhará: copiar e colar (já era tempo), navegação curva a curva no GPS, conexão entre iPhones e iPod Touches para games multiusuário. Mas o que mais impressionou quem esteve na Apple para o anúncio oficial é que o evento não foi feito para jornalistas. Seu público alvo eram desenvolvedores de aplicativos para iPhone – e foi na conversa com eles que a equipe da Apple gastou mais tempo. E para eles é que vieram a maior parte dos anúncios. O mundo é das apps – esses pequenos aplicativos. E o mercado de apps está crescendo num momento em que o negócio do software anda em baixa. Existem já 30 milhões de iPhones e Touches no mundo e, nos primeiros 8 meses de existência da loja de programas da Apple, foram baixados 800 milhões de apps. Só uma empresa, a produtora de games Gameloft, vendeu 2 milhões de cópias de seus jogos. A Apple investiu sério na sedução. Nas ruas encontrou um jovem desenvolvedor, Steve Demeter, e contou sua história num vídeo "inspirador". Steve criou o joguinho Trism que, em dois meses, lhe rendeu US$ 250 mil. Existem 50 mil desenvolvedores produzindo software para o iPhone. A Apple quer uma ampla variedade de programas e é por isso que está trabalhando pesado na sedução. Mas sua maior oferta, na verdade, é a de um modelo de negócios. As empresas de software têm um problema que não é muito diferente daquele enfrentado pelas gravadoras, estúdios de cinema ou imprensa. A internet facilitou tanto a distribuição de informação digital que filmes, notícias ou programas circulam com facilidade e, por eles, quem não quer, não paga. Isso acontece graças à arquitetura livre da rede. Com o iPod, a Apple reapresentou ao mundo uma arquitetura fechada de rede. Ninguém tem liberdade de incluir o recurso que quiser no sistema iTunes ou na loja de músicas. Só a Apple. O iPod toca músicas em MP3, é verdade, e converte CDs. Aqueles que desejam baixar músicas ilegalmente pela rede conseguem. Mas, para quem não aprendeu a fazê-lo ainda, ou não quer se dar ao trabalho, pagar US$ 0,99 por faixa na loja da Apple é mais fácil. Com os softwares, o controle é ainda mais rigoroso. Só os mais corajosos que enfrentam o risco de hackear o iPhone podem instalar o programa que desejarem em seu telefone. Ao resto – quase todo mundo – só existe uma alternativa: a loja de apps. A Apple liberou para entrada em sua loja 96% dos programas desenvolvidos até agora. Mas tem o controle: censura o que bem entender. A sedução da Apple tem dois novos focos: quer atrair a imprensa. Compre uma assinatura do New York Times em seu iPhone e tenha o jornalão todos os dias, não importa onde estiver no mundo. Outro foco são os grandes games, com níveis e mais níveis. Vendem o gostinho de como um jogo será por 99 centavos e a cada nível completado o usuário é convidado a pagar mais um quê para seguir adiante. Funciona. Gastar uns trocados quando convidado a dar um clique na tela do telefone é quase reflexo. A questão é: funciona por quanto tempo? A Apple deu início a uma nova geração de telefones celulares. Seu dois principais concorrentes, o Blackberry Storm e o Android, do Google, ainda estão tentando criar algum espaço. Vencerão o iPhone no futuro? Não dá para prever, afinal o iPod segue imbatível mesmo após anos. Mas pelo menos em um ponto o Android leva vantagem: é uma plataforma aberta na qual o usuário pode instalar o que bem entender. E qualquer fabricante de celulares pode produzir um aparelho com Android. O modelo fechado garante negócios. A questão não definida é: o que os usuários vão preferir quando esses telefones forem muito baratos, em cinco anos. O colunista passa um ano em Palo Alto, na Califórnia