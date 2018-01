Apoio a independência escocesa sobe para 40 por cento, diz pesquisa O apoio à independência da Escócia do restante da Grã-Bretanha aumentou para 40 por cento, de acordo com uma pesquisa de opinião divulgada nesta terça-feira, na véspera da participação do líder nacionalista Alex Salmond em um debate televisivo sobre a secessão.