Apoios ergonômicos podem evitar dores de usuários de PCs Descansar os antebraços em apoios que estejam retos e paralelos ao chão. Essa é a melhor maneira de evitar dores musculares nas mãos, braços, pulsos, pescoço e ombros, segundo estudo publicado ontem pelo periódico The British Journal of Occupational and Environment Medicine. Os autores da pesquisa, da Universidade da Califórnia em São Francisco, nos Estados Unidos, investigaram, ao longo de um ano, 182 pessoas. A equipe comparou o comportamento dos que usaram suportes com outros que não utilizaram nenhum tipo de equipamento. Um terceiro grupo tentou reduzir o desconforto muscular por meio dos trackballs, tipo de mouse onde uma esfera é usada para movimentar o cursor na tela. Do ponto de vista estatístico, entretanto, esse instrumento não apresentou nenhuma vantagem. As análises dos questionários respondidos pelos quatro grupos mostraram reduções significativas nos problemas no grupo que usou apenas os apoios. No caso específico das dores no pescoço e nos ombros, o uso dos suportes diminuiu as reclamações dos entrevistados em 50%. Além do apoio, o artigo - que também mostra que financeiramente as empresas que comprarem tais suportes para os antebraços terão um retorno do investimento em menos de 11 meses - lembra de medidas consagradas para quem usa muito o computador em seu dia-a-dia. O teclado e o mouse devem ficar em distâncias que não exigem esticar demais o braço para usá-los. As costas precisam estar retas e os glúteos paralelos ao chão. O centro do monitor deve formar também um ângulo de 15º abaixo da linha de visão.