Apollo passa conteúdo de DVD com facilidade Para transferir o conteúdo de um DVD para o iPod, usamos o programa Apollo (www.altomp4.com), em fase de teste. Ele permite passar o conteúdo do DVD diretamente para o formato de vídeo do iPod. Após instalar o programa, coloque o DVD no drive do PC. Abra o programa e clique no ícone "Open DVD from a DVD Device". O Apollo reproduzirá o disco. Note que, em seu canto, surgirá o ícone "Ready To Record". Para gravar são três passos: clique em "Start" e selecione o modelo de seu iPod. Depois, em "Record Settings", escolha se deseja converter o DVD inteiro ou um certo trecho dele e dê O.K para a conversão. Caso queira usar a legenda ou pegar o áudio dublado, clique, antes da conversão", em "Route Menu" e faça as configurações necessárias. G.M.