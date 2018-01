Apontador terá solução de localização para Visa

A Webraska, empresa de soluções de geoposicionamento e responsável pelo sistema Apontador, anunciou a criação de um pacote para os usuários do serviço de benefícios Visa Vale, pelo qual usuários poderão consultar serviços credenciados mais próximos. As consultas, válidas para os cartões alimentação ou refeição e poderão ser feitas pela internet e até mesmo por telefones celulares. De acordo com Rafael Siqueira, CTO do Apontador/Webraska, o sistema permite que o usuário faça a busca, imprima o mapa, com os estabelecimentos de uma área, ou o roteiro para o local no qual está interessado. No caso do celular, se o usuário estiver em uma região diferente de onde está acostumado a almoçar, rapidamente pode saber onde está localizado o restaurante mais próximo da rede credenciada da Visa.