Após 1 ano, 'contador de mortos' será desativado em PE O primeiro contador de mortos instalado em rua no mundo será desativado no dia 30, em Recife. O relógio digital chamado de "Termômetro da Violência" foi instalado há um ano na esquina das ruas Joaquim Nabuco e Guilherme Pinto, no bairro central do Derby, e informa o número de pessoas assassinadas no dia, no mês e no ano em todo o Estado. A iniciativa é do site "Pebodycount", criado por quatro jornalistas pernambucanos para discutir a segurança pública no Estado. A faculdade Maurício de Nassau patrocinava o termômetro, mas não renovou a parceria por não poder arcar com os custos de manutenção, estimado em cerca de R$ 14,4 mil por ano.