Após 1 semana, marcha do MST chega ao Incra em MS Depois de uma semana de marcha desde o interior de Mato Grosso do Sul, 800 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) chegaram hoje pela manhã a Campo Grande. Eles ocuparam o estacionamento e a frente do prédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e cobriram o local com faixas pedindo mais assentamentos para os trabalhadores rurais. Divididos em duas colunas, 850 manifestantes participaram da marcha. Com o lema "Terra, Trabalho e Soberania", a 6ª Marcha Estadual alerta sobre necessidade da reforma agrária para a construção de uma alternativa à crise econômica.