Após 7 horas, Régis Bittencourt é liberada no sentido SP A pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na altura do quilômetro 347, em Miracatu, no interior paulista, foi liberada por volta das 12h30 de hoje depois de ficar fechada por cerca de sete horas em razão de um acidente, segundo informações da concessionária Autopista. Mesmo com a liberação, o congestionamento ainda era de 32 quilômetros às 12h45. Segundo a Autopista, o tráfego do sentido Curitiba, que acumulava 24 quilômetros de lentidão, deve ser liberado em breve.