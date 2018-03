Após acidente, 21 ainda estão internados no Rio Vinte e uma pessoas que ficaram feridas na queda de um micro-ônibus de um viaduto em Itaguaí, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira, 07, continuam internadas. São casos de fratura e traumatismo, de acordo com a prefeitura. Seis pessoas morreram, entre elas o motorista do ônibus, Carlos Alberto Oliveira da Silva, que, segundo testemunhas, estava em alta velocidade.