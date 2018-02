Após acidente com mortes, 2 esperam horas por resgate Mãe e filha morreram em um grave acidente na noite de domingo e outros dois irmãos permaneceram horas esperando o resgate na região de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo, com placa de São José dos Campos (SP), seguia pela Rodovia SP-52 quando o motorista perdeu o controle e bateu em um barranco. O carro caiu de uma altura de cerca de 100 metros. A mãe, que dirigia, e uma das filhas morreram.