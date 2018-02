Após acidente, outra canoa afunda na região de Manaus Mais uma embarcação naufragou nesta semana na região de Manaus. Ontem, uma canoa com nove pessoas virou no Rio Solimões, perto de Colônia Antônio Aleixo, e deixou um desaparecido. Na manhã de hoje, os bombeiros faziam as buscas por Mauro Sérgio de Aguiar Brasil, de 35 anos.