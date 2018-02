Após acidente, Régis Bittencourt tem 30 Km de lentidão

A interdição impediu a passagem nos dois sentidos da pista e, até as 08h30, não havia previsão de liberação. No trecho em direção ao Paraná, os motoristas encontravam 26 quilômetros de congestionamento, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu. Quem seguia para São Paulo enfrentava tráfego interrompido por 32 quilômetros.

Segundo a concessionária que administra a via, equipes estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, remoção dos veículos e liberação total.