Após acidente, tráfego na Dutra está normal Um acidente na rodovia Presidente Dutra, que liga as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, provocou lentidão na pista por volta das 14h30, entre os quilômetros 211 e 213, próximo à cidade de Guarulhos. Segundo a concessionária CCR Nova Dutra, que controla a via, o tráfego ficou lento na pista expressa, mas já flui normalmente.