Após acordo, índios desocupam prédio da Funasa Os índios que ocuparam o edifício da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no centro da capital paulista na manhã de hoje aceitaram proposta feita pelo presidente do órgão, Danilo Forte e deixaram o local. O acordo que tornou possível o fim da ocupação do prédio prevê a formação de uma comissão composta por cinco lideranças indígenas, cinco representantes da Funasa e um da Defensoria Pública.