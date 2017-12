Após acordo, jovens farão ?rolê? no Ibirapuera

De acordo com o grupo de jovens, os próximos eventos acontecerão em locais públicos, como parques, Clubes Desportivo da Comunidade (CDC) e Centros Educacionais Unificados (CEUs) - os dois últimos, oferecidos pela Prefeitura após os eventos terem levado milhares de pessoas aos shoppings. Netinho afirmou que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) acompanhará o evento no Ibirapuera. "Enquanto não tiver um acordo formal para os eventos acontecerem nos shoppings, eles acontecerão nos espaços públicos oferecidos pela Prefeitura", disse o secretário.

Os "rolezeiros" afirmaram que foram convidados, pelas redes sociais, cerca de 56 mil pessoas para o evento no Parque do Ibirapuera, mas a expectativa é de que 6 mil participem. Antes do horário marcado, às 12 horas, ocorrerá, também no Ibirapuera, uma reunião dos jovens com representantes do Ministério Público Estadual e da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) para discutir a volta dos "rolezinhos" nos espaços de compra, com data marcada, periodicidade e número máximo de mil participantes. Nos locais públicos, a capacidade seria ampliada para até 6 mil pessoas. Na semana que vem, o grupo apresentará à Prefeitura uma espécie de plano de como seriam esses "rolezinhos" em shoppings.

Associação.

Depois de conversar com Netinho, o grupo anunciou a criação da Associação Cultural Rolezinho Voz do Brasil, que reúne os 60 "rolezeiros" mais populares nas redes sociais - cada um deles tem mais de 25 mil seguidores. Essa associação passará a organizar os próximos eventos. "Esperamos resolver logo essa questão com os shoppings. Mesmo com a associação é difícil controlar todos os eventos que são marcados pelas redes sociais. Se não resolver logo, vão continuar marcando ?rolezinho? em shopping", afirmou MC Chaveirinho, de 20 anos, um dos principais organizadores, que não revela o seu nome. A nova associação pretende dar um caráter social para os eventos, promovendo, por exemplo, encontros para doação de sangue.