Após aprovar PEC do Teto, governo não consegue quórum para votar MP do INSS

BRASÍLIA - Após a aprovação da proposta que estabelece um teto para os gastos públicos, o governo não conseguiu quórum no plenário da Câmara, nesta quarta-feira, 26, para votar uma medida provisória que altera benefícios como o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e tem como objetivo economizar cerca de R$ 6 bilhões ao ano.

O mais provável é que a MP 739/16 "caduque", isto é, perca a validade, pois ela teria que ser votada pelo Congresso até o dia 4 de novembro. Na próxima semana, porém, a expectativa é que poucos deputados venham a Brasília, por conta do feriado de Finados.

Na prática, a medida provisória dificulta o acesso ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez e de salário-maternidade para o trabalhador que tenha deixado de ser segurado. O texto também cria um bônus salarial de R$ 60 para peritos médicos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por cada perícia a mais feita. Segundo o governo, o objetivo é reduzir número de beneficiados por incapacidade que estão há mais de dois anos sem passar por perícia médica.

Nesta quarta, o Palácio do Planalto escalou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para tentar um acordo com a oposição e colocar em votação a MP. O governo estava disposto a ceder em alguns pontos, mas os líderes oposicionistas não aceitaram a negociação. "O governo não tem o número de deputados na Casa e quer a nossa ajuda para votar uma MP que tira direito dos trabalhadores. Não vamos votar meia maldade", disse o líder do PT na Câmara, Afonso Florence (BA).