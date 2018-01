Após busca, Google acha cobra em escritório de Nova York O Google pode ser famoso por suas buscas instantâneas na Internet, mas a empresa demorou um pouco mais para encontrar uma cobra de cerca de 1 metro que escapou dentro de seu escritório em Manhattan. O animal de estimação de um de seus empregados, "Kaiser", desapareceu no final de semana, motivando uma busca que terminou na noite de segunda-feira, de acordo com a porta-voz da companhia Ellen West. "Estamos satisfeitos em anunciar que a Kaiser foi encontrada no escritório", disse West em comunicado. "A Kaiser foi levada para casa por seu dono e não está mais no prédio." A desaparecimento da cobra foi divulgada na segunda-feira pelo Valleywag.com, um site de curiosidades de tecnologia. O site dizia que a cobra de cores cinza e marrom havia sido levada ao escritório do Google por um empregado que não queria ficar longe do animal durante o trabalho. A cobra era perigosa para ratos, mas não para humanos, segundo o Valleywag.com. A porta-voz do Google recusou-se a informar como a cobra escapou, ou quem encontrou o animal. O episódio não foi uma piada "de primeiro de abril", disse ela.