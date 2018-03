Após captar água, Sorocaba inicia racionamento parcial

O abastecimento está sendo interrompido das 6 às 18 horas em dezesseis bairros da região de Aparecidinha e das 18 às 6 horas em dezessete comunidades na área do Éden. Conforme o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE), a medida é necessária para evitar que a falta de água se torne generalizada na região. O rodízio será suspenso assim que as condições hídricas melhorarem. No restante da cidade, abastecido pela Represa de Itupararanga, o fornecimento de água segue normal.

A estiagem prolongada, com chuvas abaixo do normal desde janeiro, já comprometeu o abastecimento em outras nove cidades das regiões de Sorocaba e Campinas. Em Itu, desde o final de junho, a cidade toda está sendo abastecida em dias alternados. A represa do Itaim, principal reservatório da cidade, atingiu o nível histórico mais baixo, com 4% da capacidade. Em Saltinho, a população tem abastecimento seis horas por dia. São Pedro, Cosmópolis, Valinhos, Santo Antônio de Posse, Rio das Pedras, Vinhedo e Cordeirópolis também adotaram o racionamento em razão da estiagem.

Poluição - Em Salto, região de Sorocaba, a seca provocou forte queda no nível do Rio Tietê, agravando a poluição na área central da cidade, cortada pelo rio. No salto, principal atração turística, a queda d''água quase desapareceu, expondo rochas e pedras que não eram vistas havia décadas. O nível do Tietê no trecho está cinco metros abaixo do normal nesta época. Com a concentração da poluição, forma-se espuma e o mau cheio volta a incomodar os moradores.