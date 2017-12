Após chuvas, nível do Cantareira segue estável em 12,1%

As fortes chuvas do final de semana permitiram a pequena recuperação. Em abril, o volume de chuvas acumulado sobre a região do Cantareira soma 55,5 milímetros, o que corresponde a 62,1% da média prevista para o mês. A última vez que o indicador havia registrado alta foi há cerca de um mês, no final de semana entre os dias 8 e 9 de março, quando o nível de abastecimento do Sistema Cantareira avançou de 15,8% no dia 7 para 16% no dia 8 e 16,1% no dia 9.

Utilizados como alternativa para suprir parte do abastecimento de água em região antes atendidas pelo Cantareira, os sistemas Alto Tietê e Guarapiranga tiveram aumentos mais significativos no volume armazenado em seus reservatórios. Nesta segunda, o nível do Alto Tietê subiu de 35,7% para 36,1%, e o Guarapiranga passou de 77,6% para 78%.