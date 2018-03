Após desfilar, Sabrina vai a camarote e elogia Ronaldo A apresentadora Sabrina Sato, madrinha de bateria da Gaviões da Fiel, chegou ao camarote Brahma pouco depois das 2 horas, após o desfile da escola que homenageou o ex-jogador Ronaldo. Satisfeita com o resultado da apresentação no Sambódromo do Anhembi, Sabrina causou alvoroço ao chegar ao local e elogiou a trajetória de Ronaldo. "Ele foi um cara que desde muito novo trouxe muita alegria pra nós brasileiros", disse Sabrina, ressaltando ainda o exemplo de superação do Fenômeno.