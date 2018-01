Após desistência, Microsoft busca agora parceria com o Yahoo!

A gigante do software Microsoft disse neste domingo, 18, estar considerando um acordo alternativo com o Yahoo! que não envolveria uma aquisição completa. Veja também: Ações do Yahoo! registram queda após desistência da Microsoft Microsoft retira proposta para comprar a Yahoo O que está em jogo na fusão entre Microsoft e Yahoo Em comunicado, a empresa de Bill Gates afirmou ainda que não pretende fazer uma nova oferta para comprar o Yahoo, mas que "se reserva o direito de reconsiderar tal alternativa", dependendo das dicussões com o Yahoo, ou com os acionistas do Yahoo ou Microsoft, ou com outra terceira parte. A Microsoft acrescentou que continua explorando alternativas para melhorar e expandir seus serviços online e os negócios de propaganda pela rede.