Após encontro em MG, Aécio vê 'absoluta afinidade' com Serra

"Nós temos conversado muito ultimamente e o clima é de absoluta afinidade", disse Aécio a jornalistas no Palácio da Liberdade, sede do governo mineiro.

Serra e Aécio disputam a indicação do PSDB para a candidatura à sucessão presidencial em 2010. Ainda assim, ambos procuram passar à opinião pública a ideia de que têm um relacionamento próximo e cordial.

"O menos importante em toda essa discussão é aquilo que muitas vezes parece a setores da imprensa como relevante, que existe uma disputa entre Serra e Aécio. Serra e Aécio estarão juntos em 2010. De que forma: daquela forma que for mais adequada para o enfrentamento do governo para vencermos as eleições", disse Aécio.

Segundo o governador mineiro, os dois combinaram que caberá ao presidente da legenda, senador Sérgio Guerra (PE), conduzir o processo para realização de prévias pelo PSDB, que irão decidir o candidato do partido. Ele voltou a dizer que eles vão viajar juntos, com intermediação também de Guerra.

(Reportagem de Carmen Munari)