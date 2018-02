Após explosão, presidiários tentam fugir no Recife Um grupo de detentos do presídio Aníbal Bruno, localizado no bairro do Sancho, zona oeste do Recife, tentou fugir, na madrugada de ontem, depois que um dos muros da unidade foi parcialmente destruído em uma explosão. De acordo com a direção do presídio, a ação foi executada por integrantes de quadrilhas cujos líderes estariam detidos no local.