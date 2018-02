Após expulsões, auxílio é reforçado A USP ampliou os valores de auxílio a estudantes carentes. O auxílio moradia aumenta de R$ 300 para R$ 350 por mês. Para a compra de livros, o valor passa de R$ 120 para R$ 150 mensais e o auxílio transporte, de R$ 150 para R$ 200 por mês. As alterações estão no Programa de Auxílio ao Estudante, que consolida as regulamentações anteriores. A portaria será publicada hoje no Diário Oficial. O novo programa vem menos de uma semana após reitor João Grandino Rodas expulsar seis alunos que ocuparam prédio usado pela assistência social - a ocupação reivindica mais moradias e melhora da política de permanência estudantil.