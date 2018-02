Após falha, passageiros depredam trem no RJ Um trem que seguia de Belford Roxo para a Central do Brasil, no Rio de Janeiro, foi depredado na manhã desta sexta-feira, 13, após um problema no sistema de tração forçar a parada da locomotiva. Revoltados com a situação, passageiros teriam saltado na via próximo da estação Honório Gurgel e começado a apedrejar e incendiar os vagões.