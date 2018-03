Após feriado, Bovespa tira o atraso e avança 1,02%

Sustentado principalmente pelo setor de mineração e siderurgia, o Ibovespa terminou o dia valorizado em 1,02 por cento, aos 44.888 pontos. O volume financeiro de negócios somou 4,08 bilhões de reais.

"O dia foi de tirar o atraso", resumiu Eduardo Roche, gerente de análise do Modal Asset, lembrando do feriado de Tiradentes que fechou a Bovespa na terça-feira, dia em que os principais índices de Wall St subiram cerca de 2 por cento.

O apetite por compras na Bovespa foi ainda calibrado na parte da manhã, devido a dois fatores. Um deles foi a reação positiva das bolsas norte-americanas a resultados corporativos do primeiro trimestre acima das expectativas do banco Wells Fargo e da operadora de telefonia AT&T.

De outro, um relatório do banco Goldman Sachs elevando a previsão para crescimento do PIB chinês em 2008, de 6 para 8,3 por cento, resultou em ordens maciças de compras de ações domésticas ligadas a metais.

Assim, Companhia Siderúrgica Nacional subiu 4,4 por cento, a 40,20 reais. A preferencial da Vale avançou 0,76 por cento, a 29,35 reais.

No vácuo, ações de companhias ligadas ao mercado doméstico, como varejo e construção civil, tiveram um dia de forte recuperação. Em destaque, Cyrela disparou 8 por cento, a 11,85 reais. Lojas Americanas cresceu 4,3 por cento, a 8,25 reais.

"Só não foi melhor porque Nova York virou no final", afirmou Roche.

De fato, à medida que a atenção do mercado pendeu para a parte vazia do copo, com o prejuízo trimestral do Morgan Stanley renovando temores quanto à saúde de grandes bancos dos Estados Unidos, o setor financeiro arrastou o índice Dow Jones para uma queda de 1,04 por cento.

Ações de bancos brasileiros seguiram o mau humor com o segmento. A preferencial do Itaú Unibanco recuou 1,7 por cento, a 26,81 reais.

Ademais, o papel preferencial da Petrobras acusou a reação do mercado com o aumento dos estoques de petróleo nos EUA e caiu 0,66 por cento, a 28,61 reais.