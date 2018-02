Após furtos nas praias do Rio, menores são apreendidos Pelo menos sete adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar ontem acusados de furtar objetos de banhistas na zona sul do Rio. A maioria dos casos ocorreu na praia do Arpoador, mas também houve casos em Ipanema e Copacabana, entre a manhã e o fim da tarde. Um rapaz de 18 anos foi preso por guardas municipais quando tentava engolir um pingente furtado.