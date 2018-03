Após habeas-corpus, ativistas deixam prisão no Rio Os ativistas Elisa Quadros, a Sininho, Camila Jourdan e Igor D''Icarahy deixaram o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio, às 18h12 desta quinta-feira, 24. Duas horas antes, um oficial de Justiça chegou à penitenciária com o alvará de soltura dos três, expedido na noite da quarta-feira (23) pelo desembargador Siro Darlan, da 7º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).