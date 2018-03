Após hemorragia cerebral, Netinho permanece na UTI O cantor Netinho permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, para onde foi transferido no último dia 10 de maio. No final da tarde dessa quinta-feira, Netinho passou por um novo procedimento cirúrgico. De acordo com o boletim médico, a cirurgia foi para a lavagem de coágulos e para a troca de cateteres.