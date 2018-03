Após laudo do IML, polícia deve concluir caso Pesseghini A Polícia Civil aguarda os laudos do Instituto Médico Legal (IML) e da perícia para concluir o inquérito sobre a morte da família Pesseghini, afirmou nesta quarta-feira, 21, o delegado responsável pelas investigações, Itagiba Franco. Em frente ao prédio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Itagiba disse que "a chegada dos laudos poderá fechar o caso".