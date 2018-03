Após mandato, Rice diz querer 'voltar às compras'

A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, afirmou durante visita à Austrália que está ansiosa para "voltar às compras" quando seu mandato acabar. Rice fez a afirmação em uma escola para meninas em Perth, no oeste do país. Ela explicou que costumava "correr para as lojas" com sua mãe aos domingos, depois da missa. "É um ótimo passatempo. Adoro, mesmo que eu não compre nada. Apenas adoro ir às lojas para olhar", afirmou. Rice foi recebida por 400 estudantes uniformizadas no colégio particular Mercedes College, numa visita informal a convite do ministro do Exterior australiano, Stephen Smith. A filha de Smith estuda na escola. "Adoro fazer compras... mas agora não tenho muito tempo", disse a secretária de Estado americana. Quando perguntada se iria concorrer em alguma eleição depois do fim de seu mandato, ou mesmo se seria candidata à Presidência, Rice disse que não é "alguém que iria gostar de viver como um representante eleito". "Não é exatamente para mim", completou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.