Após matar filhas, mãe saiu para passear com cão A corretora de imóveis Mary Vieira Knorr, de 53 anos, acusada de ter assassinado as duas filhas em casa, no Butantã, na zona oeste de São Paulo, saiu para andar com o cachorro após o crime. Segundo o delegado Gilmar Contrera, titular do 14.º DP (Pinheiros), tudo indica que Paola e Giovanna, de 13 e 14 anos, tenham sido mortas na quinta-feira, 12, e a mãe foi vista passeando na sexta.