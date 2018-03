Após ocupação da Câmara, ativistas acompanham CPI no Rio Dezesseis ativistas que ocuparam a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, no Centro, na noite de quinta-feira, 8, deixaram o prédio pacificamente por volta das 4h desta sexta, 9. Segundo a assessoria da Casa, por volta das 9h, cerca de 400 pessoas aguardavam do lado de fora a primeira reunião de trabalho da CPI dos ônibus, que vai ocorrer no salão nobre. A sala possui cerca de 200 lugares para o público.