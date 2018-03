Após ocupar 4 fazendas, MST anuncia mais 10 invasões Após invadir quatro fazendas hoje, o MST anunciou a ocupação de mais 10 propriedades no Pontal do Paranapanema para amanhã. "A segunda-feira vai amanhecer com 14 fazendas invadidas", diz Sérgio Pantaleão, um dos coordenadores do movimento na região. As áreas invadidas hoje são a Fazenda Iara, de 550 hectares, em Euclides da Cunha Paulista, ocupada por 120 famílias; a Fazenda Boa Esperança, em Martinópolis, onde estão 40 famílias; a Fazenda Guarani, em Presidente Bernardes, de 461 alqueires e onde estão 60 famílias, e a Fazenda Santa Lurdes, no município de Flora Rica (Alta Paulista), ocupada por 80 famílias (a Santa Lurdes tem 790 hectares). Segundo a Polícia Militar, não houve violência nas 4 fazendas invadidas, mas o dono da Fazenda Boa Esperança, Luiz Egídio Constantino, chegou a ser impedido de deixar a propriedade.