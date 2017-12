Após passar por cirurgia, d. Mauro recebe alta em SP O bispo emérito de Duque de Caxias (RJ), d. Mauro Morelli, recebeu alta hoje do Hospital Luis Valente, em Penápolis, no interior de São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia para retirada de uma hérnia. Dom Mauro, presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar de Minas Gerais, foi operado com sucesso pela equipe do doutor Aparecido Reis. Ele vai terminar a recuperação em casa até o fim de setembro.