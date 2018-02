Após piora, Chico Anysio tem sangramento controlado O sangramento que agravou nesta semana o estado de saúde do humorista Chico Anysio, de 80 anos, foi controlado, de acordo com boletim do Hospital Samaritano, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, onde ele está internado desde o dia 22. No entanto, Chico Anysio continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ainda respira com a ajuda de aparelhos.