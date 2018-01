Após Portland, repórter se sente um ‘sem-internet’

Chegar ao aeroporto de Portland leva 40 minutos a partir da estação da Pioneer Square, a praça em que foi construído o primeiro tribunal da costa oeste americana, em 1869. Estava hospedado perto dali. Naquele dia de março com temperatura negativa, eu embarcaria para Seattle, no Estado vizinho de Washington, para uma visita à Microsoft. Eram três medos ao mesmo tempo: perder o avião já que o despertador do celular resolvera não funcionar, não ter dinheiro em mãos para bancar o táxi de Seattle para Redmond (sede da empresa) e passar o dia inteiro numa cidade sem WiMAX, sem internet por todos os cantos do ar. Após três dias de conexão total, estava mal acostumado. Mesmo sob os 70 quilômetros por hora do bonde, abri o notebook e naveguei sem engasgos com velocidade de banda larga. No Google Maps, relembrei o trajeto que faria em Seattle, chequei e-mails e respondi a questões rápidas de trabalho, twittei sobre o tenebroso mas charmoso frio americano, confirmei a reserva do hotel e fiz outras coisas que se faz diante de 40 minutos na web. Só esqueci o mais importante. Descobrir o preço do táxi e anotar o local exato em Redmond do encontro com a relações-públicas da Microsoft. Mas para que, afinal, se estava no meu e-mail? Só mais tarde sentiria a dor de cabeça causada por essa pergunta. INTERNET TOTAL A rede WiMAX foi inaugurada em Portland em janeiro deste ano. É a segunda cidade dos EUA com o serviço, depois de Baltimore. Até o fim do ano, a Intel (infra-estrutura) e a Clear (provedora) preveem que a rede se estenda a mais oito cidades: Atlanta, Las Vegas, Chicago, Charlotte, Dallas, Honolulu, Philadelphia e Seattle. Serão 120 milhões de americanos com acesso ao WiMAX em 2010. Não há dúvida de que o WiMAX é a tecnologia escolhida para num futuro próximo suportar os hábitos digitais móveis da massa de terráqueos conectados. Hoje o acesso sem fio estável e completo à internet é ainda bastante restrito – visto que as redes de celular 3G, pelo menos no Brasil, sofrem com sinais ruins e acabam irritando usuários. Em Portland, acessar num plano ilimitado a rede WiMAX é curiosamente barato. É preciso comprar um modem externo (como os 3G) ou um notebook habilitado e pagar uma mensalidade de só US$ 30. Mas nesse caso não é uma boa converter para real, já que o preço por aqui deverá ser bem mais caro. Veja o exemplo importado do iPhone: US$ 200 nos EUA contra R$ 1.299 no Brasil (leia mais sobre o WiMAX no Brasil na página L6). É pelo preço que a Clear pretende convencer usuários americanos. Afinal, é pequena a diferença de desempenho do WiMAX para as redes 3G quando se considera o uso "médio" de internet – e-mails, navegação e bate-papo. O diferencial está na onipresença e na estabilidade do sinal. O único local em que a conexão caiu em Portland foi numa rodovia muito afastada do centro envolta por colinas e árvores. O problema hoje é a pequena base instalada de aparelhos capazes de se conectar ao WiMAX, principalmente móveis. Há apenas protótipos de celulares, os chamados 4G, apresentados na última CES, feira de tecnologia em Las Vegas. Notebooks já há, como alguns da família de processadores Intel Centrino2, mas habilitados apenas em cidades com rede WiMAX. O preço é o mesmo. QUAL PRÉDIO? O avião pousou em Seattle no horário certo, às 9 horas, e meu compromisso estava marcado para as 10 horas. Era o momento de sacar a agilidade do bolso e correr para Redmond, distante "quase" uma hora do aeroporto. Pressão grande. Discípulos de Bill Gates são pontuais. Abri o notebook para, aí sim, calcular o táxi e eventualmente chamar um. Ops. Caio na página do serviço Wi-Fi do aeroporto: US$ 9,85 a hora de internet. Não há tempo. Corro para o primeiro serviço de transporte disponível no subsolo e embarco, rezando para os poucos dólares avulsos serem suficientes. – O senhor vai para onde? – Para Redmond, sede da Microsoft. – Qual prédio? Silêncio. Ele continua. – São mais de cem. Tínhamos só o tempo de estrada para eu descobrir. Sem WiMAX. Ter de recorrer à lista telefônica foi o que me provou definitivamente a utilidade da internet total. Acabei encontrando um telefone 0800 da empresa e, depois de algum custo, cheguei à relações-públicas. A condição de sem-internet custou uma pequena gafe. Mas a reportagem saiu. Releia aqui: http://tinyurl.com/cvj23m. O jornalista viajou a Portland a convite da Intel.