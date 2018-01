Após prisões, grupos de hackers dizem estar de volta

Uma nota foi divulgada conjuntamente na quinta-feira na internet pelos grupos Anonymous e Lulz Security, depois de autoridades dos EUA terem prendido nesta semana 16 pessoas suspeitas de envolvimentos com ataques, principalmente a ação do Anonymous para tentar bloquear o site PayPal, do eBay, em retaliação por sua decisão de parar de receber doações para a organização WikiLeaks.

As prisões permitiram ter uma noção sobre as vidas dos supostos ciberativistas, hackers que agem sob motivação política ou para contestar a autoridade, em vez de roubarem dados de cartões de crédito e cometerem espionagem.

Alguns não parecem ter empregos ligados a tecnologias sofisticadas. O grupo incluía um ex-zelador, um capataz de jardinagem e um universitário, com idades de 20 a 42 anos.

"Não temos mais medo. Suas ameaças de nos prender não significam nada para nós, já que vocês não podem prender uma ideia", disseram os grupos na declaração, cuja origem não pôde ser confirmada de forma independente. Anteriormente, o Lulz Security havia insinuado que iria se dissolver.

Os grupos disseram que sua declaração foi uma reação a comentários feitos por Steven Chabinsky, da divisão cibernética do FBI, que afirmou à Rádio Pública Nacional dos EUA que era "inteiramente inaceitável violar sites e cometer atos ilegais."

Os grupos prometeram manter seus ataques aos governos, aos quais acusaram de mentir para os cidadãos e de gerar medo e terror por "desmantelar sua liberdade peça por peça."

Eles também disseram que pretendem agir contra empresas que colaboram com governos e que recebem bilhões de dólares em contratos, sem cumprirem sua parte.

"Esses governos e corporações são nossos inimigos. Vamos continuar a lutar contra eles, com todos os métodos à nossa disposição, e isso certamente inclui invadir seus sites e expor suas mentiras", disse a nota.

O FBI não quis comentar.

O Anonymous e o LulzSec já assumiram a responsabilidade por ataques cibernéticos por razões políticas contra sites na Síria, Tunísia, Egito e Índia, além de sites públicos da agência central de inteligência (CIA) e do Senado dos EUA.

(Reportagem adicional de Diane Bartz)