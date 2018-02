Na manhã da terça-feira, 26, os ocupantes do conjunto habitacional fizeram um protesto contra a reintegração de posse. Por mais de duas horas, eles bloquearam os dois sentidos da Radial Leste, forçando motoristas de ônibus articulados a parar atravessados na via. Veículos que tentaram dar meia volta cruzando o canteiro central chegaram a ficar presos no desnível.