Após quatro dias sem vazamentos, BP espera manter selado poço danificado

A empresa BP informou ontem que pelo quarto dia consecutivo não houve registro de vazamento de petróleo no Golfo do México. Disse também que, após "sinais encorajadores", espera manter o poço danificado selado enquanto conclui o alternativo. Essa é a solução que desponta como definitiva para o vazamento que começou em abril após a explosão de uma plataforma que matou 11 pessoas.

Menos otimista, o governo dos Estados Unidos destacou que o fato de os níveis de pressão estarem inferiores ao previsto pode significar a redução das reservas de petróleo no poço.

A BP conseguiu deter na quinta-feira o vazamento de petróleo no Golfo do México, 87 dias depois da explosão e posterior afundamento da plataforma que operava na área, no maior desastre ecológico na história dos Estados Unidos.