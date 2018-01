Após queda, CEO da Yahoo tenta tranquilizar investidores

Após o anúncio de que o lucro da Yahoo teve queda de 19%, o CEO da empresa, Jay Yang mandou um recado para tranqüilizar os acionistas: "A companhia está indo bem mesmo numa economia em dificuldades". E completou: "Acredito que muitas coisas boas estão para acontecer". O Yahoo divulgou na última terça-feira uma queda de quase 19% em seu lucro líquido e receita líquida abaixo das expectativas reduzidas de Wall Street, à medida que enfrenta uma economia enfraquecida e a polêmica da oferta de compra da Microsoft . O lucro líquido do segundo trimestre caiu para 131 milhões de dólares, ou 0,09 dólar por ação, frente aos 161 milhões de dólares, ou 0,11 dólar por ação, no mesmo período do último ano. Excluindo itens especiais, o lucro foi de 139 milhões de dólares, ou 0,10 dólar por ação, abaixo dos 163 milhões de dólares, ou 0,12 dólar por ação, no ano passado. As receitas brutas crescerem 6 por cento para 1,798 bilhões de dólares. As receitas líquidas, excluindo os pagamentos realizados a afiliadas que usam o serviço de anúncio do Yahoo, cresceu 8 por cento para 1,35 bilhão de dólares. Analistas de Wall Street, na média, esperavam um lucro excluindo itens de 0,10 dólar por ação e receita líquida de 1,37 bilhão de dólares, segundo a Reuters Estimates. Os lucros do Yahoo vieram um dia após a pioneira da Internet concordar em apontar o investidor ativo Carl Icahn e duas pessoas nomeadas por ele para o conselho de administração da companhia, terminando um batalha por procuração e reduzindo as chances de uma revisão imediata do acordo com a Microsoft. (Com Reuters)