Após reunião com governo, agentes decidem manter greve Os sindicatos que representam os agentes penitenciários do Estado de São Paulo decidiram manter a greve da categoria pelo oitavo dia após não chegar a um acordo com a comissão do governo em reunião realizada nesta terça-feira, 18. Segundo o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários de São Paulo (Sindasp), Daniel Grandolfo, o governo exigiu o fim imediato da paralisação para negociar, o que não foi aceito pela classe.