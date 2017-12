Após sete meses de queda, produção da indústria sobe 0,4% em janeiro

RIO - Após sete meses de queda, a produção industrial deu um alívio e mostrou em janeiro resultado positivo. A produção da indústria subiu 0,4% em janeiro deste ano ante dezembro de 2015, na série com ajuste sazonal, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nos sete meses seguido de queda, a produção acumulou baixa de 8,7%.

Em relação a janeiro de 2015, porém, a produção caiu 13,8%, o que representa a 23ª taxa negativa seguida neste tipo de comparação e a mais intensa desde abril de 2009 (-14,1%). Em 12 meses, o resultado também é negativo: houve queda de 9%. Esta foi maior queda desde novembro de 2009 (-9,4%).

O resultado mensal veio no teto das expectativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que iam de alta de 0,40% a recuo de 1,20%, com mediana negativa de 0,48%. Na comparação com janeiro de 2015, as estimativas eram de recuo de 9,60% a 16,50%, o que gerou mediana negativa de 14,65%.

Bens produzidos. A produção da indústria de bens de capital subiu 1,3% em janeiro ante dezembro de 2015. Na comparação com janeiro de 2015, entretanto, os bens de capital despencaram 35,9%. No acumulado em 12 meses, houve queda de 27,0% na produção de bens de capital.

Em relação aos bens de consumo, a pesquisa registrou queda de 0,9% na passagem de dezembro de 2015 para janeiro de 2016. Na comparação com janeiro do ano passado, houve recuo de 11,9%. No acumulado em 12 meses, a queda é de 9,9%.

Na categoria de bens de consumo duráveis, o mês de janeiro foi de queda de 2,4% ante dezembro, e recuo de 28,2% em relação a janeiro de 2015. Entre os semiduráveis e os não duráveis, houve avanço de 0,3% na produção em janeiro ante dezembro, e recuo de 7,2% na comparação com janeiro do ano passado.

Revisão. O IBGE revisou o dado da produção industrial do mês de dezembro de 2015 ante novembro, de -0,7% para -0,5%, e de novembro ante outubro, de -2,3% para -2,4%. O resultado de outubro ante setembro saiu de -0,7% para -0,8%.