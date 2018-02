Após tiroteio com quatro mortes, dois ônibus incendiados Rio, 26/10/2014 - Uma operação policial na madrugada deste domingo deixou o clima tenso em Cabo Frio, na Região dos Lagos fluminense. Quatro pessoas, que seriam traficantes, foram mortas em suposta troca de tiros com a PM. Em represália, dois ônibus foram incendiados. Com medo de novos ataques, os motoristas da empresa de ônibus que faz o transporte coletivo na cidade resolveram voltar para as garagens e o sistema não está funcionando na manhã deste domingo, afetando o deslocamento dos eleitores.