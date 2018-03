Após tiroteio, grupo ateia fogo em 2 ônibus no Tremembé Moradores da região do Tremembé, na zona norte de São Paulo, atearam fogo em dois ônibus como forma de protesto após a morte de um homem durante troca de tiros com a polícia. Cinco viaturas foram encaminhadas para controlar as chamas no local por volta das 18h45. Segundo a Polícia Militar, nesta tarde os agentes foram recebidos a tiros quando tentaram abordar dois homens que estavam dentro de um veículo em uma rua do bairro. O homem ferido na troca de tiros chegou a ser levado para o Pronto Socorro do São Luís Gonzaga, mas não resistiu aos ferimentos.