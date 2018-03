Após tromba d'água, corrente arrasta 15 pessoas em MG Após uma tromba d''água, um grupo de pelo menos 15 pessoas foi arrastado na tarde de ontem pela correnteza, quando curtia o carnaval na cachoeira do Filó, no município de São João Batista do Glória, sul de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros da cidade vizinha Passos fez pela manhã buscas na região para tentar localizar três pessoas desaparecidas, entre elas uma menina de cinco anos. O grupo de turistas era formado por 15 pessoas, entre parentes e amigos do interior de São Paulo que visitava São João Batista do Glória.