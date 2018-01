Após um ano, China suspende censura à Wikipedia Após permanecer um ano bloqueada pela censura chinesa, a enciclopédia pela internet Wikipedia, um dos sites mais populares do mundo, volta a ser acessível em território chinês. Há mais de 24 horas, o acesso ao endereço www.wikipedia.org está aberto na China. Organizações como a Repórteres Sem Fronteiras (RSF) ainda esperam para confirmar se o desbloqueio é definitivo ou temporário. Mas a censura continua pelo menos parcialmente. Os servidores chineses impedem buscas na Wikipedia de termos sensíveis para o governo chinês, como Tibet e Falun Gong (movimento religioso que as autoridades chinesas declararam ilegal por considerá-lo uma seita que controla seus adeptos), entre outros. Em agosto, após anos de censura, foram desbloqueados na China todos os blogs do popular servidor Blogspot. A notícia chega num momento muito especial, durante a sessão anual do Partido Comunista da China (PCCh), em Pequim. Em outros anos, neste período, muitos sites chineses e estrangeiros foram censurados. Isso pode significar que a política comunista para a internet pode estar mudando. Jimmy Wales, fundador da Wikipedia, afirmou em agosto que nunca se submeteria à censura como fizeram outros sites. Foi uma crítica velada ao polêmico pacto que Yahoo!, Google e outras companhias fizeram com a censura chinesa. Para os analistas, a mudança significa que Pequim melhora dia a dia as tecnologias que usa para censurar, como rastreadores de informação na rede e bloqueios seletivos. Em outubro de 2005, Pequim confirmou a censura à Wikipedia. Assim, a versão chinesa da enciclopédia (zh.wikipedia.org) cresceu muito pouco nos últimos 12 meses. O chinês é o idioma mais falado do mundo e ocupa os primeiros lugares também na internet, mas a versão chinesa da enciclopédia livre tem menos de 100 mil artigos, muito abaixo do conteúdo em inglês (1,4 milhão) ou mesmo em português (188 mil). A Wikipedia permite contribuições dos usuários. O sistema conseguiu construir em poucos anos um dos sites mais populares e com mais informação de toda a rede.