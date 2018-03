Após veto, professores se reúnem na Praça da República

Os professores da rede estadual de São Paulo transferiram para a Praça da República, no centro da capital paulista, a assembléia da categoria para reavaliar o movimento, marcada para esta sexta-feira, 4. A decisão foi tomada após o juiz Maury Ângelo Bottesini proibir a categoria, em greve desde o dia 16, de fazer passeata em qualquer lugar da cidade. Nas últimas três sextas-feiras os professores interromperam o trânsito na Avenida Paulista e a assembléia de hoje estava marcada, novamente, para o vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp). Um grupo de professores orienta quem chegar ao Masp a seguir de ônibus até a Praça da República. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), cerca de 200 pessoas estão no vão livre e uma das três faixas da Avenida Paulista no sentido da Rua da Consolação, no trecho em frente ao Masp, está ocupada por policiais. O juiz Bottesini da, 31ª Vara Cível, acolheu pedido do Ministério Público Estadual (MPE) e determinou hoje que os docentes se reunissem em uma praça, de modo a não prejudicar o trânsito em nenhum local da cidade. O juiz fixou multa de R$ 500 mil caso os professores descumpram a determinação.