Após vídeo contra rei, governo tailandês bloqueia YouTube O governo tailandês bloqueou o popular site YouTube nesta quarta-feira, 4, após a publicação de um vídeo considerado ofensivo ao rei do país. Mesmo com a retirada das imagens nesta quinta-feira, o acesso à página na web não foi liberado. Uma parte do clipe de 44 segundos mostra rostos de palhaços pintados sobre slides de fotografias do rei Bhumibol Adulyadej e a música ao fundo é o hino nacional. O ministro de Tecnologia tailandês, Sitthichai Pookaiyaudom, disse que autoridades do país entraram em contato com o YouTube para que o vídeo fosse retirado. "No entanto, isto não é o bastante, eles precisam remover a foto do vídeo também", disse Sitthichai. Sitthichai afirmou que o país decidiu bloquear o acesso ao site após seu dono, Google Inc., negar o pedido da retirada do vídeo postado pelo usuário registrado como Paddidda. No entanto, uma notícia publicada no próprio YouTube diz que o vídeo já foi removido pelo usuário. "É difícil dizer como a empresa vai responder. Quando se trata do rei, a imagem é muito ofensiva para o público tailandês", disse Sitthichai Antes do bloqueio do site na Tailândia, o vídeo havia recebido mais de 40 mil visitas em 24 horas, segundo as estatísticas do YouTube.